Летевший из Якутска в Чжэнчжоу грузовой Boeing незапланированно сел в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Грузовой самолет, летевший из Якутска в китайский город Чжэнчжоу незапланированно сел в Хабаровске по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Хабаровск произвел незапланированную техническую посадку грузовой "Boeing 757", следующий по маршруту Якутск - Чжэнчжоу. Был произведен оперативный сбор аварийно-спасательной команды аэропорта Хабаровск. На борту находились шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел накануне вечером. Посадка произошла по технической причине, сообщили в пресс-службе, не уточнив детали.