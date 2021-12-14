{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший из Якутска в Чжэнчжоу грузовой Boeing незапланированно сел в Хабаровске

На борту находились шесть членов экипажа

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Грузовой самолет, летевший из Якутска в китайский город Чжэнчжоу незапланированно сел в Хабаровске по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Хабаровск произвел незапланированную техническую посадку грузовой "Boeing 757", следующий по маршруту Якутск - Чжэнчжоу. Был произведен оперативный сбор аварийно-спасательной команды аэропорта Хабаровск. На борту находились шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел накануне вечером. Посадка произошла по технической причине, сообщили в пресс-службе, не уточнив детали.

Теги
РоссияХабаровский край
Кассирша из Ачинска, укравшая 20 млн рублей, сдалась полиции по просьбе матери
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью