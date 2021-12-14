Пищеблок в Тувинском кадетском корпусе закрыли после отравления детей

ТАСС, 14 декабря. Пищеблок в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", где отравились 74 воспитанника, закрыт. Остальных учащихся кормят привозным питанием, сообщил во вторник ТАСС министр образования республики Алексей Храмцов.

"Да, [пищеблок] закрыли. [Сейчас] привозное питание по школьному меню. Одноразовая посуда. МУП "Школьное питание", - сообщил Храмцов.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 детей с признаками пищевого отравления из школы-интерната. По словам главы правительства Тувы Владислава Ховалыга, 25 детей требуют повышенного внимания медиков. По информации пресс-службы правительства, в их случае речь идет о состоянии средней тяжести.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили ТАСС, что прокуратурой города Кызыл организована проверка по факту массового пищевого отравления. По ее информации, состояние 74 госпитализированных воспитанников корпуса удовлетворительное.

Сейчас в школе-интернате проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления. По словам Ховалыга, лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью учреждения, понесут ответственность в соответствии с законом.