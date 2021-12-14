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В Астраханской области экс-чиновник стал фигурантом дела о недостроенном детсаде

В ноябре 2020 года он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания, строительство которого было выполнено не в полном объеме

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. В Астраханской области следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника отдела архитектуры и градостроительства Приволжского района. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детского сада, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее по этому же факту было возбуждено дело в отношении главы Приволжского района Астраханской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства МО "Приволжский район", подозреваемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, подозреваемый (…) в ноябре 2019 года выдал строительной компании ООО "Юг-Альянс" разрешение на строительство детского сада на 60 мест в селе Атал Приволжского района области", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, зная о том, что подконтрольной главе Приволжского района фирмой ООО "Юг-Альянс" работы по строительству детсада выполнены не в полном объеме, в ноябре 2020 года подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Дело в отношении бывшего главы МО "Приволжский район" Яхьи Туктарова, который обвиняется также в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, направлено в суд.

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