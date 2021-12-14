Кассирша из Ачинска, укравшая 20 млн рублей, сдалась полиции по просьбе матери

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Кассирша одного из банков в Ачинске Красноярского края, укравшая более 20 млн рублей, сама пришла в полицию по просьбе матери. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение от руководителя банка о хищении 15 млн рублей, 49 тыс. $500 и 49 тыс. €200, принадлежащих учреждению. Полицейские установили, что к этому причастна кассир 1991 года рождения. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В ходе разбирательства оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой. "Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - сказала Волк.

В настоящее время кассир находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.