Пожарные эвакуировали 140 человек из поликлиники в Челябинске из-за возгорания

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло во вторник утром в поликлинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) в Челябинске. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из здания 140 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

"Сегодня в 09:10 (07:10 мск) подразделения челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали в поликлинику ЮУГМУ на улице Черкасской. Было установлено, что в кабинете УЗИ на третьем этаже произошло возгорание оборудования и вещей, бывших в употреблении, на общей площади 15 кв. м. Проведена эвакуация 140 человек", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что в 09:47 (07:47 мск) была объявлена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Для тушения от МЧС России было задействовано шесть единиц техники, 24 человека.

Для установления причин произошедшего к месту направлена лаборатория. Сейчас все помещения проветриваются и осматриваются перед возвращением медперсонала и пациентов.