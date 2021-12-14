Один из участников ДТП в Вологодской области погиб

ВОЛОГДА, 14 декабря. /ТАСС/. Один из участников дорожной аварии, произошедшей вечером в понедельник на 201-м км дороги Вологда - Медвежьегорск в Вологодской области, погиб. Еще шестеро человек получили травмы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщила пресс-служба УМВД по области.

Как сообщалось ранее, вечером 13 декабря в Вашкинском районе Вологодской области, на 201-м км дороги Вологда - Медвежьегорск вблизи деревни Еськино столкнулись две легковые машины. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia 1984 года рождения допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Daewoo Gentra под управлением мужчины 1994 года рождения.

"В результате пассажир Daewoo Nexia, мужчина 1987 года рождения, в состоянии комы был доставлен в Вашкинскую ЦРБ, где в 00:55 от полученных травм скончался. У водителя автомобиля диагностированы переломы левой ноги, его пассажир 1983 года рождения получил травму позвоночника. У водителя автомашины Daewoo Gentra диагностированы ушибы грудной клетки и травма коленного сустава, его пассажир 1993 года рождения получил ушибы грудной клетки и правой голени. 22-летняя пассажирка машины госпитализирована с подозрением на переломы ребер, еще одна пассажирка 2000 года рождения получила ушибленную рану головы", - говорится в сообщении.