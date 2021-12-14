Главу компании приговорили к двум годам условно за взятку экс-министру ЖКХ Удмуртии

ТАСС, 14 декабря. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года гендиректора компании, которая дала взятку бывшему главе Министерства строительства и ЖКХ Удмуртии Ивану Ястребу, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ России по региону.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летней жительницы Белгорода, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 4,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что женщина, являясь гендиректором коммерческой белгородской организации, летом 2020 года дала взятку в сумме 4,5 млн рублей генеральному директору ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" Ястребу за заключение договоров с возглавляемой ею компанией на подготовку проектно-сметной документации на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Удмуртии по нацпроекту "Здравоохранение" и общее покровительство по службе при исполнении заключенных договоров.

Как считает следствие, Ястреб получил более 7 млн рублей взяток, при этом всего экс-чиновник просил от руководителей компаний сферы ЖКХ за способствование в заключении договоров более 14 млн рублей. Дело в его отношении слушается в Октябрьском райсуде Ижевска.

Ястреб был назначен в октябре 2017 года и. о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018 года до февраля 2019 года занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии".