Осужденному за хищение экс-министру Челябинской области отказали в смягчении приговора

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Суд отказал в смягчении наказания бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву, осужденному в 2018 году на семь лет в колонии строгого режима за хищение из бюджета 29,3 млн рублей. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Металлургический районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство адвоката осужденного о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил три года и один месяц. Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о замене наказания", - сказано в сообщении.

Прокурор в суде указал на то, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось нестабильным, допускались нарушение установленного порядка содержания под стражей, кроме того, осужденный не принял достаточных мер для уплаты штрафа и возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и. о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014-го. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. В результате Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета 29 млн 372 тыс. 740 рублей.

В 2018 году суд по совокупности преступлений назначил Бехтереву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей. Кем суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей.