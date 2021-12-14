В Дагестане более 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 14 декабря./ТАСС/. Более 40 тыс. человек в 39 населенных пунктах в Дагестане остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

"В Дагестане остались без электричества более 40 тыс. жителей в 39 населенных пунктах. В регионе фиксируется ухудшение погоды: дождь и порывистый ветер до 25 м/с. Энергетики переведены на особый режим работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится также на контроле Минэнерго и ЖКХ республики.