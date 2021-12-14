В колонии в Иркутской области четверо осужденных объявили голодовку

ИРКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Осужденные в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Иркутской области объявили голодовку, в акции протеста участвуют четыре человека. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

"12-13 декабря четверо осужденных, содержащихся в едином помещении камерного типа (запираемые помещения для злостных нарушителей режима отбывания наказания - прим. ТАСС), в ИК-2 обратились к сотрудникам учреждения с письменным отказом от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай. Состояние их здоровья контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы", - сказали в пресс-службе.

Там также опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что сотрудники колонии избили осужденных в едином помещении камерного типа, а некоторые заключенные нанесли себе порезы, чтобы остановить избиение. "Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли", - отметил собеседник агентства.

Заключенные, которые устроили голодовку, отбывают наказание за особо тяжкие преступления, часть из них осуждена за убийства на сроки от 16 до 22 лет.

ИК-2 находится в городе Ангарске. Является колонией строгого режима.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова в понедельник сообщала журналистам, что в 2021 году ей поступило свыше 1 тыс. обращений и жалоб от осужденных и тех, кто содержится в следственных изоляторах или изоляторах временного содержания. Было более 20 жалоб на пытки. Омбудсмен отметила, что количество таких обращений по сравнению с прошлым годом выросло многократно. Это связано с тем, что из-за пандемии у осужденных возникли сложности с получением медицинской помощи, были прекращены краткосрочные и длительные свидания. Большой объем жалоб породило также то, что были выявлены факты противоправных действий в отношении осужденных со стороны других осужденных и сотрудников колоний, в связи с чем заключенные стали рассказывать о подобных случаях, произошедших с ними в прошлые годы.