В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления детей в Туве

ТАСС, 14 декабря. Некачественное питание, по предварительным данным, стало причиной отравления детей в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Тувы со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по республике Людмилу Салчак.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Всего недомогание почувствовали 79 воспитанников.

"Ведомством начато эпидрасследование, по результатам первых проверок которого были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Поэтому предварительной причиной массового заболевания детей Роспотребнадзор называет некачественное питание", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что к образовательному учреждению и прежде были замечания и выписывались предписания, однако они, как показала проверка, не исполнялись. К примеру, не был организован на должном уровне процесс мытья рук воспитанников перед приемом пищи. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель (ИП), договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

Комиссия Роспотребнадзора изъяла суточные пробы готовой пищи, пробы мяса куриц, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке учреждения. Они также направлены на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Помещение столовой и пищеблока опечатано.

Ранее и.о. министра образования республики Алексей Храмцов сообщил, что образовательное учреждение закрыто на карантин. Учебный процесс не остановлен, сейчас его выстраивают в дистанционном режиме.