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Самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за недомогания пассажира

Пассажира передали медикам

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Краснодар - Архангельск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Одному из пассажиров во время полета стало плохо, сообщила во вторник ТАСС специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Краснодар - Архангельск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:38 [мск] по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. На место стоянки прибыли сотрудники медслужб аэропорта и города [Волгограда]", - сказала она.

Сообщается, что пассажир снят с рейса и передан в медучреждение, остальные пассажиры ожидают вылета в здании терминала аэропорта.

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РоссияАрхангельская областьКраснодарский крайВолгоградская область
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