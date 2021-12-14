Взорвавший СВУ у церковной школы в Серпухове начинил его поражающими элементами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Устроивший взрыв в православной гимназии Серпухова Владислав Струженков использовал взрывное устройство с поражающими элементами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе обыска из квартиры отца Струженкова в Серпухове были изъяты металлоискатель и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в том числе металлические шарики для пневматического оружия. Аналогичные элементы были использованы во взрывном устройстве, примененном Струженковым, то есть он готовил взрывное устройство из подручных материалов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартирах матери и отца молодого человека были также изъяты ноутбуки, системные блоки, телефон.

Струженков по-прежнему находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. "В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое", - сообщили медицинские службы.

Пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви священник Константин Семенов сообщил, что Струженков был тихим во время учебы в гимназии и ничем особенно не выделялся, также есть информация о его тяжелой болезни. "Учителя характеризуют его как тихого человека, ничем особенно не выделявшегося среди остальных. Есть информация о том, что юноша тяжело болен", - сказал Семенов.

В епархии подчеркнули, что информация некоторых СМИ о том, что молодой человек, устроивший взрыв, во время обучения в гимназии якобы часто конфликтовал с учителями и учащимися, не соответствует действительности и педагоги это не подтвердили.

По словам Семенова, православная гимназия в настоящее время еще закрыта, а монастырь уже открыли вновь для паломников.

По информации епархии, после ЧП дети были госпитализированы в лечебные учреждения Подольска и Люберец. Позже трое пострадавших были выписаны домой, стационарное лечение им не понадобилось. "Один подросток, состояние которого врачи оценивают как среднетяжелое, остается на лечении в стационаре. Вопрос о выписке остальных пострадавших решается с родителями", - сообщили в епархии.

В общей сложности при взрыве пострадали 10 детей, сообщил ТАСС источник в медицинских службах. Серьезные травмы - рваные раны обоих бедер, осколочное ранение и ожоги - получил 15-летний подросток, который шел по улице на занятия. Он находится в Серпуховской больнице. Еще один находившийся на улице 17-летний подросток получил ожог колена. Остальные пострадавшие дети находились внутри гимназии. У них различные травмы: у троих - черепно-мозговые, у одного - сотрясение мозга, еще у двоих - баротравмы. Один подросток получил ссадину голени и одна девочка находилась в остром стрессе.