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В СК рассказали о состоянии отравившихся в Туве детей

По информации ведомства, состояние 25 детей оценивается как среднетяжелое, 40 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще девяти детей - удовлетворительное

ТАСС, 14 декабря. Состояние 40 отравившихся детей в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус" оценивается как средней тяжести. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса.

"Организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Состояние 25 детей оценивается как среднетяжелое, 40 детей - как средней тяжести, состояние девяти детей удовлетворительное", - собщили в СК.

По данным Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

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