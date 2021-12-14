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Один человек погиб в ДТП на трассе под Волгоградом

Еще пятеро пострадали

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Молодой водитель скончался на месте ДТП с двумя автомобилями в Городищенском районе Волгоградской области, еще пятеро доставлены в больницу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в 08:20 на 45-м км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло столкновение автомобиля Lada Priora и Nissan Almera. В результате ДТП 23-летний водитель Lada скончался на месте, водитель и четверо пассажиров Nissan с травмами доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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