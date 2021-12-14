Полиция возбудила дело против мужчины, избившего 17-летнюю девушку под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои" против 63-летнего мужчины, применившего силу против 17-летней девушки в магазине в городе Гусеве Калининградской области. Подозреваемый задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщила журналистам во вторник начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"В отношении задержанного дознавателями МО МВД возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - сообщила Поставничая.

Девушка 17 лет сообщила в полицию, что, находясь в магазине, получила удар кулаком по лицу и несколько ударов по рукам от неизвестного человека. Момент избиения попал на видео, которое сняли очевидцы произошедшего и распространили в социальных сетях.

Полицейские установили, что побои девушке нанес ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 63-летний местный житель. Он был задержан в Гусеве сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России "Гусевский" при силовой поддержке СОБР Росгвардии и доставлен в полицию.

Подозреваемый объяснил свое поведение тем, что девушка его якобы оскорбила. Потерпевшая опровергла это заявление.