Экс-бухгалтера на Кубани подозревают в выплате 1,3 млн рублей дочери по реестру для сирот

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили факт внесения бывшим бухгалтером МКУ "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации МО Крымский район" своей дочери в реестр для социальных выплат детям-сиротам. Ей начислили более 1,3 млн рублей. Об этом журналистам во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что в должностные обязанности фигурантки входило осуществление денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным следствия, в 2009 году женщина, используя свое должностное положение, внесла в списки указанных категорий граждан сведения о своей, на тот момент 27-летней дочери, не относящейся ни к одной из категорий граждан, которым положены выплаты. В результате с февраля 2010 по июль 2021 года мошенническим путем из бюджета МО Крымский район было похищено более 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Уточняется, что выплаты производились из районного бюджета. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, на основании материалов ведомства следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летней экс-бухгалтера по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).