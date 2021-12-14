Дело возбудили по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего 1 декабря выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры.

"Следственным органом по факту выката пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким", - сказано в сообщении.

По версии следствия, должностные лица аэродромной службы аэропорта Челябинска оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Не был выполнен комплекс мероприятий, направленных на безопасное выполнение полетов, не соблюдены необходимые технологические процедуры по подготовке рабочей поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Кроме того, экипажу судна предоставлена недостоверная информация о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы.

1 декабря в аэропорту Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы самолета, который выполнял рейс Казань - Челябинск.