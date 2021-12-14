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Дело священника Николая Стремского

Приговор священнику из Оренбуржья по делу об изнасиловании детей огласят 24 декабря

Рассмотрение дела Николая Стремского проходит в закрытом режиме, 14 декабря он выступил с последним словом

ОРЕНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд огласит приговор священнику Николаю Стремскому из поселка Саракташ Оренбургской области по делу об изнасиловании и других преступлениях против детей 24 декабря. Во вторник Стремский выступил с последним словом на очередном заседании, после чего суд удалился в совещательную комнату, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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Что известно о деле священника Николая Стремского

"Суд удалился в совещательную комнату", - сказал собеседник агентства, отметив, что во вторник подсудимый выступил с последним словом. Оглашение приговора, как уточнили в суде, назначено на 24 декабря.

Рассмотрение дела Стремского в суде проходит в закрытом режиме, по этой причине не сообщается о том, какое наказание для подсудимого запросил представитель гособвинения, в чем заключается позиция защитников, высказанная в ходе прений сторон.

Саракташский районный суд, как ранее сообщал ТАСС, приступил в октябре 2020 года к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении священника Николая Стремского из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против детей.

Руководитель религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николай Стремский обвиняется по семи статьям УК РФ. По данным следствия, с 1999 по 2019 год священник совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 детей, вовлекал их в систематическое употребление алкоголя.

Стремского арестовали 25 сентября 2019 года, с тех пор он находится в СИЗО. Девять детей из семьи священника (одного усыновленного и восемь опекаемых) разместили в образовательных организациях Оренбургской области и взяли на полное государственное содержание. По данным министерства образования Оренбургской области, Стремский освобожден от обязанностей опекуна. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 детей с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе.

Теги
РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
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