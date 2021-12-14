На Кубани возбудили дело в отношении матери шестилетнего мальчика, убитого ее сожителем

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции по материалам проверки прокуратуры Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка в отношении матери шестилетнего мальчика в Тимашевске, которого, по предварительным данным, задушил сожитель женщины. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ноябре сообщалось, что следователи следственного управления СК РФ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Тимашевска, которого подозревают в том, что он, по предварительным данным, задушил шестилетнего сына своей жены и пытался выдать случившееся за несчастный случай.

"Матерью ребенка, на которую законом возложена обязанность по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, мер к прекращению незаконных действий по систематическому избиению ее сына отчимом не принято, жестокое и грубое обращение с ним не пресекалось", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Уточняется, что данный факт выявлен в ходе прокурорской проверки. По материалам проверки полиция региона возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) в отношении его матери.

Ранее сообщалось, что у женщины есть еще один годовалый ребенок.