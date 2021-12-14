Основатель "Рольфа" отрицает требования по иску ГП о взыскании почти 13 млрд рублей

ХИМКИ /Московская область/, 14 декабря. /ТАСС/. Основатель компании "Рольф" Сергей Петров отрицает иск Генпрокуратуры РФ к нему и к АО "Рольф" на 12,85 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал его представитель Алексей Куприянов.

"Иск мы отрицаем", - сказал адвокат.

Слушания по существу иска назначены на 23 декабря.

"Мы просили суд назначить слушания на январь, чтобы успеть написать отзыв, ознакомиться с материалами, которых пять томов", - пояснил Куприянов. Также он рассказал, что 23 декабря суд рассмотрит вопрос, в каком режиме будет слушаться иск - в открытом или закрытом для слушателей и СМИ. "Мы будем просить суд рассматривать иск в открытом процессе", - добавил Куприянов.

Сумма исковых требований составляет 12,85 млрд рублей. В суде отметили, что по исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы исковых требований.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов "Рольфа" в рамках расследования дела.