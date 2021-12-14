Суд вынес приговор стороннику ИГ, собиравшему сведения об объектах МВД в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Левитана Султанова, вступившего в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и собиравшего сведения об объектах МВД России в Ставрополе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в ноябре 2020 года в Ставрополе мужчина вступил в ряды ИГ, дав присягу ее лидеру, запись которой переслал другому лицу для последующей передачи руководителю террористической организации. В январе 2021 года Султанов собрал сведения о местах расположения объектов МВД России в Ставрополе и передал их тому же лицу.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено путем частичного сложения назначенных наказаний по приговору Ленинского районного суда города Ставрополя от 28 июня 2021 года и настоящему приговору в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Султанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.