На комбинате в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Утечка хлорсодержащего вещества произошла на промышленной площадке горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края. Угрозы населению нет, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по ее локализации и устранению. Передвижной лабораторией проведены замеры воздуха, превышение ПДК не зафиксировано. В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом стоящего административного здания. Угрозы населению нет", - сообщили в ведомстве.

На комбинате ТАСС уточнили, что утечка произошла на заводе полупроводникового кремния, который расположен на площадке ГХК. По информации представителей комбината, протечка произошла в буферную емкость, специально предназначенную на случай подобной ситуации, угрозы персоналу предприятия и населению нет. Ранее сообщалось, что завод был признан банкротом в 2017 году.

Летом 2020 года на территории завода-банкрота были обнаружены 400 кубометров (180 тонн) с взрыво- и пожароопасным веществом хлорсианом. Депутат заксобрания края от Железногорска Алексей Кулеш сообщал тогда, что емкости с веществом много лет не обслуживались и уже находятся в аварийном состоянии. Правительство региона создало рабочую группу по ликвидации склада. В августе 2020 года прокуратура региона заявила о нарушениях в действиях межтерриториального управления Росимущества, которое не принимало в собственность объекты завода-банкрота. В сентябре того же года емкости были переданы Росимуществу. Также специалисты Минэкологии края взяли пробы почвы и воздуха, которые показали, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.