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Неизвестный сообщил о минировании двух колледжей и техникума в Серпухове

Речь идет о Губернском колледже, медицинском колледже и Чеховском техникуме

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в колледжах и техникуме в Серпухове, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Губернском колледже и медицинском колледже Серпухова. Аналогичное сообщение поступило о минировании Чеховского техникума в поселке Пролетарский около Серпухова", - сказал собеседник агентства.

На место для проверки выехали оперативные службы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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