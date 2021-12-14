В рамках дела об аварии на шахте "Листвяжная" назначили 125 экспертиз

ТАСС, 14 декабря. Следственный комитет РФ назначил 125 экспертиз в рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная", жертвами которой стал 51 человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам оперативного совещания, которое провел прибывший в Кузбасс председатель СК Александр Бастрыкин.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В рамках оперативного совещания Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего. Проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля. В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие", - сказала Петренко. Она отметила, что на сегодня ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал.

Глава СК дал конкретные указания по дальнейшему расследованию уголовного дела. "Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий. Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку", - сообщила Петренко.

После проведенного оперативного совещания началась встреча главы ведомства с родственниками погибших и пострадавшими.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло ЧП. Оно стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.