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Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югай не признал вину во взяточничестве

В региональном управлении СК сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Вячеслава Югая направили в суд для рассмотрения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Руководитель "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай не признал вину во взяточничестве и превышении полномочий, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что гендиректора компании задержали летом 2020 года. По версии следствия, он вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

"Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Он находится под стражей. Следователями СК в ходе предварительного расследования наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на общую сумму свыше 16 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

На сайте компании Югай все еще значится генеральным директором. Ранее трое бывших сотрудников газотранспортной организации уже были признаны судом виновными в посредничестве в получении взяток.

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