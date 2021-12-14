Ущерб экологии от незаконного слива химикатов под Краснодаром оценили в 351 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты администрации Краснодара совместно с сотрудниками Росприроднадзора выявили факт незаконного слива нечистот заводом в хуторе Октябрьский, по предварительным данным, нанесенный окружающей среде ущерб оценен в 351 тыс. рублей. Об этом журналистам во вторник сообщили в мэрии города.

Ранее в социальных сетях появились посты о том, что завод в хуторе Октябрьском якобы через пожарный рукав сливает отходы в почву.

"Как посчитали в лаборатории Росприроднадзора, ущерб составил около 351 тыс. рублей. Передали документы в полицию Прикубанского округа для установления факта слива. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело", - приводит пресс-служба мэрии города слова главы администрации Прикубанского округа Александра Журавлева.

Уточняется, что выводы сделаны по итогам совместного выезда на место инцидента с сотрудниками Росприроднадзора, где был произведен забор анализов почвы. По предварительным данным, слив осуществил завод в хуторе Октябрьский. По итогам анализов установлено, что в почве в результате превышена концентрация азота аммонийного и фосфора.

"Таких вещей допускать нельзя, просто по определению. Я не думаю, что это технологическая необходимость. Я думаю, это просто безалаберность и халатность, ощущение безнаказанности", - приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Андрея Алексеенко.