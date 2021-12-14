AFP: 50 человек погибли при взрыве цистерны на севере Гаити

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 50. Об этом во вторник сообщает AFP со ссылкой на представителя местных властей.

Кроме того, по данным портала Haiti24, ранения получили еще около 50 человек.

Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 08:00 мск). По предварительным данным, когда автоцистерна перевернулась на дороге, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. Предположительно, после этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать пожар.

В новость были внесены изменения (15:57 мск) - обновлено число жертв