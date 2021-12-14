Приговор по делу об убийстве гражданина Грузии Хангошвили вынесут в Берлине 15 декабря

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Высший суд Берлина 15 декабря вынесет приговор по громкому делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняется россиянин. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Олаф Арнольди.

Дело рассматривается с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Во вторник в суде выступила сторона защиты. Приговор грозит существенно осложнить германо-российские отношения. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.

Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. (на данный момент 56 лет) подъехал к 40-летней жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Впоследствии переоделся и попытался избавиться от улик - выкинуть их в реку Шпрее, но был задержан на пути к станции городской электрички "Бельвю" после того, как в полицию поступили звонки от свидетелей. Германское следствие считает, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии" чеченского происхождения, который находился в ФРГ в качестве беженца.

Судебный процесс начался 7 октября прошлого года. Обвиняемый называет себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя - Вадим К. - ему неизвестно. По его данным, он родился в Иркутске, живет в Брянске, является инженером по профессии.

Российская сторона неоднократно отвергла свою причастность к случившемуся. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.