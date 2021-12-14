КТК опроверг, что оценивал сумму ущерба от разлива нефти в Черном море в 350 млн рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не заявлял в надзорные органы свою оценку суммы ущерба от разлива нефти под Новороссийском, но направил в Росприроднадзор свою оценку объема разлива. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам, что КТК оценил сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти под Новороссийском, в 350 млн рублей вместо 4,5 млрд рублей, выдвинутых ранее ведомством.

Однако в компании это опровергли. "КТК не заявлял ни в какие надзорные или иные органы возможную сумму ущерба в размере 350 млн рублей. Официально консорциум сообщил в Росприроднадзор письмом об объеме вышедшей нефти в 50,7 куб. м, из которых 16,33 куб. м попало в акваторию Черного моря", - сообщили ТАСС в компании.

В КТК также подчеркнули, что по-прежнему готовы "к конструктивному и профессиональному обсуждению существующих разногласий". При этом пока в КТК не получали из Росприроднадзора официального письма о дате, времени и месте встречи специалистов с представителями КТК.

Радионова говорила журналистам, что ведомство оценивает объем разлитой под Новороссийском нефти в 394 тонны, но видит, что "предприятие спорит, хочет заплатить меньше", и заявило о разливе примерно 50 тонн. Она также сказала, что ведомство готово обратиться в суд. По словам Радионовой, предварительно, на следующую неделю назначена встреча специалистов Росприроднадзора с представителями КТК, проведение которой инициировала компания.

В октябре пресс-служба КТК заявляла, что методология подсчета объемов нефти, попавшей в акваторию Черного моря, является некорректной, что могло привести к фактическим ошибкам в подсчетах суммы ущерба. Как отмечали тогда в компании, сложности с подсчетом ущерба могли быть связаны с особенностями аварийного оборудования, используемого в момент разлива. В ответ на это заявление в Росприроднадзоре подчеркнули, что методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам за нарушения водного законодательства, является инструментом, позволяющим математически определить сумму вреда природе.

О ЧП

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км. По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.