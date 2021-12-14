Суд вернул жалобы на решение о признании "Мужского государства" незаконной организацией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Суд вернул апелляционные жалобы, в том числе Владислава Позднякова, на решение о признании основанной им организации "Мужское государство" незаконной. Об этом ТАСС сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Определениями от 14 декабря апелляционные жалобы возвращены лицам, подавшим их, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 301 КАС РФ (в установленный срок не выполнены указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения)", - сказали в пресс-службе.

В суд ранее поступили жалобы от основателя движения Владислава Позднякова, а также от одного из ответчиков Игоря Носова.

В пресс-службе уточнили, что при подаче жалоб не оплатили госпошлину, жалобы также не были подписаны надлежащим образом.

Ранее Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Адвокат Дзамболат Габараев после решения суда сообщил, что подаст жалобу, в конце октября защита ее направила, но суд ее вернул из-за представления документа неуполномоченным лицом. Также тогда не была представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями на обжалование судебного решения.