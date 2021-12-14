В Туве после массового отравления детей возбудили уголовное дело

ТАСС, 14 декабря. Следователи полиции возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД по Туве.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса.

"По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", - сообщили в полиции.

По данным Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

Комиссия Роспотребнадзора изъяла суточные пробы готовой пищи, пробы мяса курицы, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке учреждения и также направлены на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Помещение столовой и пищеблока опечатано.

Образовательное учреждение закрыто на карантин. Учебный процесс не остановлен, его выстраивают в дистанционном режиме.