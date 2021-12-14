Неизвестный ранил ножом курьера на остановке на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в ходе конфликта ранил мужчину на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 13:45 в полицию поступило сообщение о ранении мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на Самаркандском бульваре между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников нанес острым предметом ранение своему оппоненту", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, напавший доставлен в отдел полиции. "Проводится разбирательство", - добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что ранение нанесено ножом. Пострадавший работает курьером.