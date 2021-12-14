Сотрудница банка в Вологде ответит в суде за хищение 348 млн рублей

ВОЛОГДА, 14 декабря. /ТАСС/. Специалист филиала "Санкт-Петербургской дирекции" ПАО "Банк Уралсиб" в Вологде предстанет перед судом по обвинению в хищении более 348 млн рублей у 71 клиента банка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств клиентов и банка ПАО "Банк Уралсиб" в особо крупном размере в Вологодской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2017 года по февраль 2020-го специалист филиала банка в Вологде, которая затем по октябрь 2020 года занимала руководящую должность в другом подразделении этого же банка по работе с премиальным сегментом, располагая сведениями о наличии денег на счетах клиентов, вносимых гражданами для получения прибыли, распоряжалась ими по собственному усмотрению. Женщина применяла электронные защищенные средства, чтобы исключить уведомление клиентов о движении по счетам. При этом обвиняемая в силу занятия руководящей должности сумела создать в своем служебном окружении такую атмосферу, при которой ни один сотрудник банка не имел возможности взаимодействия с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании.

За три года из финансового оборота банка было выведено более 348 млн рублей, которыми обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению, совершала дальнейшие незаконные финансовые операции. В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денег, злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам.

От действий обвиняемой пострадал 71 клиент. В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: в качестве свидетелей допрошены более 150 лиц, проведено 59 судебных экспертиз, при обыске в жилище обвиняемой обнаружены неопровержимые улики, в том числе порядка 90 банковских карт и ПИН-конвертов потерпевших и свидетелей, изъяты деньги в сумме 1 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 2 млн рублей. Причиненный ущерб физическим лицам возмещен в ходе следствия на сумму более 217 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.