Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК после высказываний Сокурова

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Парламент Чечни направил обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с заявлениями режиссера Александра Сокурова о территориальных претензиях внутри России. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту. Сегодня парламент Чеченской Респ

ублики также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова А. Н. мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль", - написал Даудов на своей странице в Instagram.

Ранее Сокуров на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам.