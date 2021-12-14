Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и легковой машиной под Владимиром

ТАСС, 14 декабря. Рейсовый автобус Mercedes и легковой автомобиль Renault столкнулись днем на трассе "Золотое кольцо" в Суздальском районе Владимирской области. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе два пассажира автобуса, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault - мужчина доставлен в медицинское учреждение. Помощь на месте оказана пассажиру автобуса (женщине), еще один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла около 12:35 на 240-м км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" на территории Суздальского района. Предварительно установлено, что водитель Renault не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим в сторону Владимира из Иваново. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, добавили в пресс-службе.