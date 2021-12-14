Бастрыкин указал на необходимость изучить роль собственников "Листвяжной" в аварии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин указал следователям на необходимость изучить роль собственников шахты "Листвяжная" в Кузбассе в произошедшей 25 ноября аварии, жертвами которой стал 51 человек. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам встречи Бастрыкина с пострадавшими и родственниками погибших на "Листвяжной".

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Руководитель следственной группы рассказал родственникам о ходе расследования уголовного дела, в частности, о назначенных и проводимых экспертизах, о направлениях предварительного следствия и имеющихся актуальных сведениях. Бастрыкин в свою очередь указал на необходимость в рамках расследования уголовного дела установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии", - сказала Петренко.

Глава СК, выслушав родственников погибших, скорректировал план расследования и поручил сотрудникам Главного следственно управления СК установить прямой контакт с потерпевшими для оперативного обмена информацией и изучения поступающих от них сведений. Бастрыкин обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии.

Кроме того, потерпевшие интересовались порядком выдачи копий заключений судебно-медицинских экспертиз. "Люди хотят знать причину смерти их близких. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки завершить производство судебно-медицинских экспертиз и ознакомить их с результатами", - сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что со стороны СК будет оказана любая необходимая помощь, в том числе социального характера.