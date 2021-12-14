В Калмыкии арестовали троих жителей Дагестана по делу о взятке в 1 млн рублей

ЭЛИСТА, 14 декабря. /ТАСС/. Элистинский городской суд по ходатайству следствия арестовал адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и двоих жителей этой республики, подозреваемых в даче взятки сотруднику следственного органа в Калмыкии на сумму 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

Ранее сообщалось, что в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и двоих жителей этой республики в Калмыкии возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Всех троих задержали.

"Элистинским горсудом Республики Калмыкия удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу адвокату Адвокатской палаты Республики Дагестан и двум жителям Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 декабря адвокат и двое жителей Дагестана передали в качестве взятки лично руководителю одного из межрайонных следственных отделов следственного управления СК РФ по Калмыкии 1 млн рублей. Взяткодатели ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей.

Сотрудник следственного управления, действовавший в рамках оперативных мероприятий, от дачи взятки отказался. Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников УФСБ России по Республике Калмыкия.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении еще одного адвоката из Дагестана и жителя этой республики. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Калмыкии, мужчины действовали по делу о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Лобовое столкновение произошло 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь. Погибли шесть человек, включая ребенка, еще 14 человек пострадали.