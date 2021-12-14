В Астрахани депутат гордумы получил три года принудительных работ за мошенничество

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд в Астраханской области признал виновным бывшего директора управляющей компании в мошенничестве при проведении ремонтных работ и приговорил его к трем годам принудительных работ, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший директор управляющей компании признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде трех лет принудительных работ", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, приговор вынесен в отношении депутата городской думы Астрахани седьмого созыва Сергея Гаврилова.

Следствием и судом установлено, что при проведении ремонта в четырех домах по улице Звездной в Советском районе Астрахани директор управляющей компании, завысив объемы фактически выполненных работ при замене деревянных окон на пластиковые, совершил хищение денежных средств собственников домов на общую сумму более 550 тыс. рублей.