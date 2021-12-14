Оглашение приговора по делу Юрия Дмитриева назначили на 27 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Оглашение приговора по делу главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева назначено на 27 декабря. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Масалев.

"Провели прения, последнее слово произнесено, оглашение приговора 27 декабря", - сообщил собеседник агентства.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом ранее в июле, по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия, отправив его на новое рассмотрение, а также увеличил срок в обвинительной части решения с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Это решение в феврале 2021 года Дмитриев обжаловал в кассационной инстанции, но оно было оставлено в силе. Представители стороны защиты также подали жалобу в Верховный суд РФ, но он отказался передать ее для рассмотрения по существу. Это решение также оспорено.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.