Газопровод загорелся после прорыва трубы на территории Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Прорыв газопроводной трубы привел к возгоранию на территории Кочубеевского округа Ставрополья. Факельное горение газопровода зафиксировано между населенными пунктами, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МЧС.

"В 20:25 мск <…> поступила информация от ЕДДС Кочубеевского муниципального округа о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным губернатора региона Владимира Владимирова, в результате инцидента никто не пострадал.

"Авария на газопроводе недалеко от станицы Беломечетской. На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем", - написал Владимиров в Instagram.