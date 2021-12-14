После взрыва в доме на Сицилии нашли тела всех погибших

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате взрыва жилого дома в городе Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA.

Всего насчитывается девять погибших, в их числе беременная женщина. Двух женщин удалось спасти.

Согласно основной версии следствия, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Более 100 человек остались временно без крова. Специалисты и следователи пытаются выяснить причину утечки газа и проверить, в каком состоянии находилась достаточно старая инфраструктуры, которая, как пишут СМИ, последний раз капитально ремонтировалась в 1980-х годах.