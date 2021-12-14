В Испании задержали подозреваемого в стрельбе, в ходе которой пострадали четыре человека

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Испанские правоохранители задержали мужчину, который мог устроить стрельбу в охранной компании в Таррагоне (город в автономном сообществе Каталония), в результате чего пострадали три человека. Еще один полицейский был ранен во время преследования подозреваемого. Об этом полиция Каталонии сообщила во вторник на своей официальной странице в Twitter.

"В заброшенном доме на окраине Риудомса (города в Каталонии - прим. ТАСС) мы обезвредили и задержали предполагаемого виновника стрельбы в Таррагоне", - говорится в публикации правоохранителей. Как сообщает радиостанция Cadena SER, 45-летний предполагаемый злоумышленник был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями, во время которой было произведено не менее 30 выстрелов.

По данным газеты El País, подозреваемый работал охранником в одной из местных компаний, из которой успел уволиться до случившегося. Сообщается, что он был владельцем одной винтовки и четырех пистолетов. Газета также утверждает, что подозреваемый страдал от психического расстройства.

По информации издания, мужчина пришел в офис компании и открыл огонь по своим бывшим коллегам, в результате чего три человека получили ранения. Все они находятся в больнице: один находится в критическом состоянии, а два - в тяжелом. Сообщается, что затем вероятному злоумышленнику удалось уйти с места преступления и укрыться в заброшенном доме на окраине Риудомса, где он и был задержан правоохранителями. Как пишет El País, в ходе преследования один из полицейских был ранен и отправлен на вертолете в больницу.