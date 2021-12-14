Пожар у смотровой башни Ахун в Сочи ликвидирован на площади 500 кв. м

СОЧИ, 14 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание у смотровой башни Ахун в Сочи, где загорелись торговые павильоны. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:11 полная ликвидация пожара на площади 500 кв. метров. Погибших, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского нацпарка, возгорание произошло на площади, которая не покрыта лесом. "Угрозы лесу, башне Ахун и имуществу нацпарка в настоящее время нет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило во вторник вечером. На месте работают 28 человек личного состава, задействовано восемь единиц техники.