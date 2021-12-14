Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста ректору "Шанинки" 20 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева 20 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде столицы, который продлил обвиняемому срок содержания под стражей.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на продление меры пресечения Зуеву в виде содержания под стражей назначено в Мосгорсуде на 20 декабря на 12:45 мск", - сказали в суде.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим, как сообщалось ранее, адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, содержатся под стражей. Она признала вину и переведена под домашний арест.