В Албании арестовали бывшего министра окружающей среды, обвиняемого в коррупции

ЗАГРЕБ, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Албании по запросу специальной прокуратуры страны и по обвинению в коррупции арестовали бывшего министра окружающей среды Лефтера Коку. Об этом сообщил во вторник северомакедонский портал 24 инфо.

"Предметом расследования этого уголовного дела были действия, совершенные в ходе заключения соглашения о предоставлении концессии в отношении "строительства и управления объектом городских отходов в Эльбасане для производства энергии", а также в период исполнения данного соглашения, подписанного между министерством окружающей среды и компанией "Албтек энерджи", - приводит портал информацию из отчета спецпрокуратуры Албании.

Лефтер Кока возглавлял министерство окружающей среды с 2013 по 2017 годы. Затем был депутатом парламента от Социалистической партии Албании. После парламентских выборов в апреле 2021 года от нового мандата он отказался.