Сотрудник подрядной организации умер в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. В МХАТ им. Горького умер сотрудник подрядной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Скончавшийся Александр К. был сотрудником подрядной организации, с которой МХАТ заключил договор по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и систем оповещения, а также эвакуации людей и видеонаблюдения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что находившегося на дежурстве сотрудника обнаружили в 19:41 мск без сознания штатные сотрудники МХАТ им. М. Горького. "В 19:42 был вызван наряд скорой помощи. С 19:57 в театре работают оперативные службы", - сказал собеседник ТАСС.

В МХАТ принесли соболезнования его близким.