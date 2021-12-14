"Газпром трансгаз Ставрополь" начал восстановление газопровода после возгорания

ТАСС, 14 декабря. Специалисты «Газпром трансгаз Ставрополь» приступили к восстановительным работам после разгерметизации и возгорания газопровода-отвода, которое произошло вечером во вторник в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Пострадавших нет. Поврежденный участок оперативно локализован. Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" приступили к восстановительным работам", - отметили в пресс-службе.

В компании подтвердили, что временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской. Без газоснабжения остались более 19,8 тыс. человек.

Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в Кочубеевском округе Ставрополья авария на газопроводной трубе диаметром 500 мм привела к возгоранию.