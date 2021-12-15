В округе Ставрополья после возгорания газопровода ввели режим повышенной готовности

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Кочубеевского округа Ставрополья ввели режим повышенной готовности после разгерметизации и возгорания газопровода-отвода. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На месте порыва подземного газопровода в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения - 14:00 мск 15 декабря. Решением главы Кочубеевского муниципального округа введен режим функционирования "повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 14 декабря в Кочубеевском округе Ставрополья. Для ликвидации последствий происшествия перекрыт отвод магистрального газопровода, без газоснабжения остались 18 населенных пунктов и 19,8 тыс. жителей. По факту происшествия начались прокурорская и доследственная проверки. Ход восстановительных работ находится на особом контроле прокуратуры края, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По информации Ставропольского центра по гидрометеорологии, в ночь с 14 на 15 декабря в регионе температура воздуха ожидается в пределах от нуля до плюс пяти градусов, преимущественно без осадков.