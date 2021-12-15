Во Франции задержали лидера ультраправых за участие в беспорядках на митинге Земмура

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала во вторник лидера ультраправой группировки, подозреваемого в участии в потасовках на первом предвыборном митинге кандидата в президенты Эрика Земмура, который состоялся в пригороде Парижа в начале декабря. Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в операции участвовал полицейский спецназ. Стражи порядка задержали 23-летнего подозреваемого утром недалеко от его дома. Не исключено, что он может попытаться покинуть территорию страны. Молодой человек уже получал наказание за нападения в ходе манифестации "желтых жилетов" в декабре 2018 года.

Первый тур выборов во Франции пройдет 10 апреля 2022 года, второй - 24 апреля. 63-летний Земмур 30 ноября объявил о решении баллотироваться на пост президента страны в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей. Земмур работал журналистом в различных изданиях, является автором нескольких книг, некоторые из них посвящены критике радикализма в исламе.

Первый митинг Земмура в качестве кандидата был омрачен стычками между его сторонниками и участниками движений левого толка. В районе выставочного комплекса в Вильпенте, где проходил митинг, было задержано более 60 человек за нарушение периметра безопасности.